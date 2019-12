Mitroglou, un des flops de la décennie selon RMC

La radio très parisienne a pointé du doigt le Grec, comme à son habitude quand ce dernier était encore à l'OM.





Aujourd'hui en prêt au PSV Eindhoven (8 matchs de championnat, 1 but), Kostas Mitroglou n'a pas été oublié par la presse sportive française, qui s'est toujours faite une joie de le descendre. Si on ne peut pas faire passer le buteur de 31 ans pour un crack du football mondial, ces statistiques lors de son passage à l'OM ne sont pas si honteuse que ça : Kostas Mitroglou a inscrit 13 buts en 30 rencontres lors de sa première saison à Marseille, avec qui il a atteint la finale de l'Europa League, puis, lors de la moitié de sa deuxième saison, plutôt ratée, le Grec a planté 3 buts en 20 matchs. 16 buts en une saison et demie et 50 matchs, c'est par exemple un ratio supérieur à celui de Christophe Dugarry à l'OM (14 buts en 73 matchs), dorénavant un des animateurs de la radio RMC.



Et pourtant, selon Radio Monte-Carlo, le Grec trône parmi les pires flops de la décennie au côté de Jesé, recruté par le PSG 25 millions d'euros (2 buts en 16 matchs depuis 2016), Grzegorz Krychowiak, acheté encore par Paris pour 27,5 millions d'euros (19 matchs entre 2016 et 2019), ou encore Yohan Gourcuff, acheté à prix d'or (22 millions) par Lyon en 2010 pour une cascade de blessures. Assurément un flop de l'OM dans la décennie, on doute qu'il faille par contre inclure Kostas Mitroglou dans une liste quand on élargit le spectre à l'ensemble de la L1.