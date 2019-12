Rami dans le flou à Fenerbahçe

L'ex-défenseur de l'OM est en difficulté en Turquie.





Adil Rami a quitté l'OM en août après une rupture de contrat pour faute grave, et a signé un contrat à Fenerbahçe dans l'été. Après un premier match de championnat où une de ces bourdes a coûté un but à son équipe, le Français n'a joué que trois rencontres de Coupe de Turquie, et a reculé dans la hiérarchie. Selon L'Equipe, le champion du monde de 34 ans est le cinquième défenseur central de l'équipe d'Ersun Yanal.



Le média cite un de ses proches, qui révèle que le joueur, "au top", est dans "le flou".