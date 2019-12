Alvaro est fan de Villas-Boas

Pour le site officiel de l'OM, la recrue espagnole a rendu hommage à son coach.





"Être entraîneur par un coach de ce calibre c'est un privilège. Non seulement être à l'OM mais en plus d'être dirigé par André (Villas-Boas). C'est quelqu'un qui est proche des joueurs. Il sait différencier les limites des moments où l'on est en match, l'entraînement ou tout ce qui se passe en dehors du travail. Et ça, dans une équipe, c'est très important. Je pense que personne dans l'équipe n'a quelque chose à redire sur notre mode de travail."



Alvaro Gonzalez a disputé 11 matchs avec l'OM en L1 cette saison.