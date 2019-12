Sarr : "Je me sens bien ici"

Le joueur de 27 ans a accordé une interview à Maritima à propos de son avenir.





"Si j'ai voulu quitter le club l'été dernier ? Non, franchement, pas spécialement. C'est vrai que j'ai prolongé il n'y a pas si longtemps que ça (jusqu'en 2022, ndlr). Donc voilà, auparavant je disais que j'avais envie de m'inscrire dans la durée. Donc moi, je me sens bien ici. J'attaque ma cinquième saison ici mine de rien. Et aujourd'hui, j'en suis fier parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir rester aussi longtemps dans un club aussi prestigieux que l'Olympique de Marseille, avec aussi des difficultés par moment. Donc non, moi j'avais aussi envie de découvrir ce nouveau coach (André Villas-Boas). Peut-être qu'on va rentrer dans un nouveau cycle et j'ai envie d'en faire partie."



Cette saison, Bouna Sarr a joué 19 matchs de L1 sur 19 possibles, pour un but et une passe décisive.