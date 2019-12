Aké a le potentiel pour jouer 9

Marley Aké a 19 ans, et un contrat pro à Marseille jusqu'en 2022.





La Provence a interrogé Sébastien Pérez, membre de la cellule de recrutement de l'OM : "On l'a vu, repéré et recruté quand il évoluait sur le côté gauche, mais quand on voit la qualité de ses appels de balle, c'est vrai qu'il a un potentiel intéressant pour jouer dans l'axe. Et "AVB" l'a immédiatement vu." C'est Didier Samoun, autre recruteur de Marseille, qui a repéré le joueur en 2018, lors d'un match contre les U18_ de Béziers.



Cette saison, Marley Aké, numéro 36 sur le dos, est entré 5 fois en jeu en L1, et 1 fois en Coupe de la Ligue.