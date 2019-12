Aucun Marseillais dans le onze 2019 de L'Equipe

Le quotidien sportif a établi un onze des meilleurs joueurs de l'année 2019 en L1.





Dans son édition du jour, L'Equipe a présenté une équipe de onze joueurs dominée, sans surprise étant donné le journal qui délivre cette équipe, par le PSG, qui place sept représentants. Lille, Monaco, Nice et Lyon en ont, eux, un chacun. Du côté de l'OM, aucun joueur ne s'est frayé un chemin jusqu'au onze, même si certains n'ont pas démérité : Steve Mandanda se place 4e chez les gardiens, Hiroki Sakai 4e chez les défenseurs droits, Dimitri Payet et Florian Thauvin respectivement 5e et 12e chez les milieux, et Dario Benedetto 9e en attaque.



A noter qu'aucun Marseillais n'apparaît dans le onze des internautes, identique à deux joueurs près (Keylor Navas remplace Mike Maignan, Mauro Icardi remplace Memphis Depay) à l'équipe de la rédaction du journal.



Equipe de l'année 2019 selon L'Equipe : Maignan (LOSC) - Atal (Nice), T. Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Bernat (PSG) - Verratti (PSG) - Di Maria (PSG), Neymar (PSG), Mbappé (PSG) - Depay (Lyon), Ben Yedder (Monaco).