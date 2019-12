Djellit : "Slimani est supérieur à Benedetto"

Le journaliste de France Football, Nabil Djellit, a comparé les deux joueurs, arrivés en L1 cet été, à Monaco et et à Marseille.





"Bilan phase aller : Slimani est supérieur à Benedetto. Slimani (12 matchs, 6 buts, 8 passes décisives) en beaucoup moins de temps jeu, est bien meilleur que Benedetto (18 matchs, 7 buts). Monaco a fait une meilleure affaire que l'OM. Encore une fois j'avais juste..."



Si Islam Slimani, 31 ans, a effectivement des statistiques plus fournies, notamment en termes de passes décisives, ce n'est pas le cas au niveau des buts. Il est cependant à noter que l'Algérien évolue en Europe depuis 2013. Dario Benedetto, lui, effectue ses premiers pas sur le continent, à 29 ans. Enfin, on ajoutera que l'Argentin est l'attaquant de pointe de la 2e meilleure équipe du championnat, quand l'Algérien est 7e avec l'ASM, battu par l'OM 4-3 en L1, à domicile, en septembre. Lors de cette rencontre, Islam Slimani était sur le terrain et n'a pas marqué. Contrairement à Dario Benedetto, auteur d'un doublé.