Mercato : l'OM toujours dans le coup pour Omlin ?

La presse suisse pense que l'OM reste intéressé par Jonas Omlin (FC Bale, 25 ans).





Selon les informations publiées par Telebasel.ch, l'OM est au coude à coude avec l'Atalanta Bergame, Schalke 04 et Arsenal, en vue de recruter le gardien de but. Sous contrat jusqu'en 2022, Omlin pourrait bénéficier d'un bon de sortie, l'été prochain. Il reste donc à voir si Steve Mandanda poursuivra son aventure olympienne, ou s'il sera tenté par un départ. Compte tenu de sa forme actuelle, on penche plutôt pour la 1re hypothèse.



Omlin a disputé 17 matchs de championnat suisse, cette saison, et 9 de coupes d'Europe.