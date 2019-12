Mercato : Mendes a proposé Ghoulam à l'OM

Jorge Mendes aurait bien proposé Faouzi Ghoulam (28 ans) à l'OM, ces derniers jours.





La Gazzetta dello Sport donne des précisions sur les contacts entre le clan du défenseur algérien et l'OM. Selon ses informations, c'est l'agent du joueur, Jorge Mendes, qui a pris contact avec les dirigeants phocéens en vue d'une possible signature, cet hiver. Le quotidien croit savoir que ces derniers sont intéressés par sa possible signature cet hiver, ou en juin prochain.



Pour rappel, Ghoulam est engagé jusqu'en 2022 avec Naples. Il n'a joué que 5 matchs de Serie A, cette saison.