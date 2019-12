Piquionne pense que Villas-Boas fait la différence

Frédéric Piquionne estime qu'André Villas-Boas est le coach idoine pour cet OM.





"Il y avait tellement de flou autour du nouvel entraîneur et des recrues. On était repartis avec beaucoup d'interrogations. Mais le franc-parler du coach a fait la différence, considère l'ancien attaquant (propos relayés par RMC). Villas-Boas a su s'adapter à son effectif. Payet devait jouer 10 derrière l'attaquant, mais il n'a pas ce milieu qui peut jouer sur les côtés. C'est ce qu'il demande à Payet sur les phases défensives. En attaque, on le retrouve aussi. L'arrivée du coach a tout changé. Ils étaient revanchards. Villas-Boas leur a dit la vérité. Ils se sont remis en question. Le vestiaire vit bien. C'est sain."



Pour rappel, l'OM est pour l'instant 2e de Ligue 1, avec 5 points d'avance sur Rennes, qui compte un match en retard.