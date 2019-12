Bernardi se remémore ses débuts à l'OM

Lucas Bernardi s'est remémoré son arrivée à l'OM. Il se rappelle de la présence de George Weah et d'avoir mis un certain temps à s'intégrer.





"Je suis arrivé à Marseille et il y avait George Weah. Je l'avais vu à la télé, quand il jouait à Milan. C'était le Ballon d'Or et il était là. Dans ce combo d'étoiles, il y a de tout. Et Weah a été le premier à essayer de m'aider, le premier à m'approcher, car il parlait italien. Je n'ai parlé à personne sauf à Pablito Calandria qui m'a beaucoup aidé. À part lui, pendant un mois et demi, personne ne m'a parlé. Ils me jaugeaient, me tenaient à l'écart. Mais il y a eu un déclic : dans un match j'ai combattu avec l'un d'entre eux, et là ils m'ont intégré", s'est souvenu l'ancien milieu de terrain dans les colonnes de La Nacion.



Bien qu'il ne soit pas resté longtemps (six mois), lors de la saison 2000-2001, Bernardi s'est très vite imposé dans l'entrejeu phocéen et laisse le souvenir d'un joueur teigneux. Il a ensuite été transféré à Monaco.