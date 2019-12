Mercato : un ancien de l'OM visé par le Real Madrid ?

Aujourd'hui à Villareal, Frank Zambo-Anguissa enchaîne les bonnes prestations en Espagne.





Et selon Ok Diario et El Desmarque, les bonnes performances de l'ancien milieu de terrain de l'OM aurait tapé dans l'oeil du coach du Real, Zinédine Zidane. Ce dernier aurait l'intention de recruter le joueur pour en faire la doublure du Brésilien Casemiro, statut que le Camerounais accepterait selon les décideurs madrilènes, contrairement aux autres pistes du géant espagnol.



Prêté à Villareal par Fulham, Frank Zambo-Anguissa, sous contrat avec le club anglais jusqu'en 2023, a disputé 17 matchs de Liga cette saison, pour 1 but et 1 passe décisive. Villareal aurait une option de 25 millions d'euros sur le joueur à la fin de la saison.