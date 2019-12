Mercato : Sanson est suivi sur le marché

Selon La Provence, les bonnes performances du milieu de terrain ne passent pas inaperçues.





Le quotidien cite un proche du dossier : "Il (Morgan Sanson) est plus suivi et de manière plus sérieuse". Tellement que des offres de Premier League pourrait venir sur la table des décideurs marseillais cet hiver. Sauf que Morgan Sanson, au vu de la saison actuelle, n'aurait pas l'intention de s'en aller, et voudrait a minima finir la saison avec l'OM, surtout s'il y a la Ligue des Champions à la clé. Et si un milieu doit partir, Kevin Strootman est plus candidat que le joueur de 25 ans.



Morgan Sanson est lié jusqu'en 2022 à Marseille.