Mercato : Strootman est pisté en Allemagne

Le Néerlandais de 29 ans ne sera pas retenu par ses dirigeants cet hiver.





Et selon France Football, une offre pourrait parvenir au club. Le Herta Berlin, 12e de Bundesliga, cherche à se renforcer au milieu de terrain. Après avoir pisté Lucas Tousard, de Lyon, en vain, le club allemand aurait des vues sur le Suisse d'Arsenal, Granit Xhaka, sur l'Allemand du Borussia Dortmund, Julian Weigl, et, enfin, sur Kevin Strootman. Dans le cas de Granit Xhaka, le nouvel entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, a révélé lui faire confiance. Quant à Julian Weigl, qui joue beaucoup à Dortmund, il est également dans le viseur de l'Inter Milan, selon la presse italienne.



A priori, Kevin Strootman reste donc le plus abordable dans la liste, que ce soit pour un prêt ou un transfert.