Thauvin va débuter son programme de reprise

L'Equipe révèle que l'OM va pouvoir profiter de son champion du monde dans les deux mois qui arrivent.





Le journal révèle que Florian Thauvin devrait reprendre la course début janvier. Ensuite, "suivant ses sensations", le joueur adaptera son programme. André Villas-Boas et son staff ont prévu au moins 15 jours de préparation physique au joueur de 26 ans, qui devrait reprendre la compétition entre fin janvier et mi-février.



Cette saison, Florian Thauvin a joué un match de championnat, lors de la victoire de l'OM à domicile contre l'AS Saint-Etienne (1-0), le 1er septembre.