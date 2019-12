MacHardy : "Payet, un joueur de classe mondiale"

Sur RMC, le journaliste Jonathan MacHardy, qui se dit supporter du club, a évoqué le cas Dimitri Payet.





"J'espère qu'il ne va pas trop manger pendant les fêtes car quand il est dans cette forme-là, c'est un joueur de classe mondiale. On va dire que je dis ça car je suis supporter de l'OM, mais pas du tout. Quand il est à ce niveau, c'est un joueur "Ligue des Champions". Il porte l'Olympique de Marseille. On a bien vu la différence lorsqu'il était absent pendant sa suspension après le match contre Montpellier. Il y a eu un OM avec Payet et un OM sans Payet."



Cette saison, en L1, Dimitri Payet a inscrit 6 buts et a donné 3 passes décisives en 15 matchs.