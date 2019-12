Courbis révèle comment il a piqué Zidane à l'OM

L'ancien coach de l'OM (1997-1999) est revenu sur une anecdote du temps où il était entraîneur de Bordeaux, en 1992.





Rolland Courbis a recruté Zinédine Zidane au nez et à la barbe de l'OM, comme il l'a révélé sur RMC : "A l'époque, on avait lu dans les journaux qu'il (Zidane) était prêt à signer avec Omam-Biyik du côté de Marseille, où il y avait Tapie et Goethals. Mais quand je rencontre le président de Cannes Alain Pedretti, je lui dis : "Alors, vous avez transféré le petit Zidane à l'OM !" Il me répond que non... Je lui demande pourquoi, et il me répond qu'ils le trouvaient trop lent. On l'a donc négocié à 3 millions de francs sous condition qu'on leur prenne aussi le plus gros salaire de l'effectif car le club descendait en seconde division."



Heureusement pour le club phocéen, ils ont raté Zinédine Zidane, mais n'ont pas loupé la Ligue des Champions un an plus tard.