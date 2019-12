Favard souligne l'intelligence du club

Sur la chaîne L'Equipe, le consultant Gilles Favard s'est montré élogieux envers le club, deuxième de la L1.





"Je tiens à souligner l'intelligence du club. Ils se sont remis à être intelligents. On n'entend plus le président, il nous a raconté des conneries pendant deux ans. L'entraîneur (André Villas-Boas) a apaisé le climat. Le recrutement est très bon. Benedetto met des buts contre les équipes à qui il faut mettre des buts. Ce n'est pas un grand attaquant, ce n'est pas Drogba, on le laisse à son niveau, mais il est utile. Derrière, Alvaro Gonzalez fait le boulot. Rongier a été la bonne pioche du mercato, il prouve chaque jour qu'il a rééquilibré l'équipe. Dans la médiocrité de notre championnat, ils ont été plus intelligents que les autres donc c'est logique qu'ils soient devant. La réussite est revenue mais c'est mérité, quand on voit notamment un Mandanda revenir avec 10 kg de moins. Ils sont 2e dans la médiocrité de notre championnat."