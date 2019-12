De Ceglie attristé par son passage à l'OM

L'Italien de 33 ans a accordé un entretien à So Foot.





"Comment j'ai vécu mon expérience à l'OM ? Pas très bien, et ça m'attriste par ailleurs. J'arrive en toute fin de mercato, et je n'avais pas joué depuis trois mois à cause d'une blessure. Jusqu'à Noël, j'arrive à jouer quelques matchs. Après, je ne sais pas trop ce qu'il s'est dit, ce qu'il s'est passé, mais il était écrit que je devais partir. On ne s'est pas compris avec le club, s'il fallait me vendre ou non... Et puis, la seconde partie de la saison, je devais partir en janvier, mais je n'ai pas réussi à trouver d'accord lors du dernier jour du mercato. A la fin, mon expérience a mal fini en général et ça m'a attristé. J'aurais aimé finir la saison comme je l'avais commencé. Si j'ai discuté avec le coach ? Ce n'est pas lié à l'entraîneur, selon moi. Michel m'a fait jouer quelques matchs durant la première partie de la saison, comme n'importe quel coach qui fait des choix finalement. La vérité, c'est que nous ne faisions pas une bonne saison et que le club voulait aussi faire jouer d'avantage ses jeunes que les joueurs prêtés."



Prêté par la Juventus, Paolo De Ceglie a joué 12 matchs pour l'OM, en une saison, dont 7 en L1. Le joueur évolue actuellement en Suisse, au Serviette FC.