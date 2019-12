MacHardy traite Eyraud de "clown"

Sur RMC, le président de l'OM en a pris pour son grade.





"Même si là on ne l'entend pas, et tant mieux, je souhaite que l'OM ait un vrai président, et pas le clown qui occupe ce poste depuis trois ans. Et surtout, ce qu'on veut, c'est de la tune ! On est en position de se qualifier pour la Ligue des Champions. Il faut de l'argent et faire deux-trois retouches à Noël. Il faut que McCourt aligne le pognon et recrute notamment un latéral gauche. Il ne faut surtout pas terminer troisième, il faut finir deuxième pour mieux préparer la saison prochaine."



Jonathan MacHardy se dit supporter de l'OM, d'où son utilisation du pronom "on". Si tout n'est pas parfait à l'OM, effectivement, on peut reconnaître quelques bonnes décisions à Jacques-Henri Eyraud, dont la venue d'André Villas-Boas, à laquelle il a participé avec Andoni Zubizarreta, et qui mène, pour l'instant, l'OM à la seconde place de la L1.