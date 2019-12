Villas-Boas : "Ne perdre personne"

Devant la presse, le coach de l'OM a dit souhaiter que son effectif ne bouge pas, dans le sens des départs.





"Le mercato est imprévisible. J'ai dit à Andoni (Zubizarreta) qu'il était important pour moi de garder le groupe et de ne perdre personne. Pour moi, on reste comme on est. C'est un mercato qui est plus cher, donc je ne pense pas qu'on aura d'offres."



Les dirigeants seront pourtant a priori à l'écoute des offres pour Kevin Strootman, qui ne donne pas pleine satisfaction et qui est très cher.