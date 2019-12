Pour Latour, l'OM n'a pas le niveau Ligue des Champions

Sur la chaîne L'Equipe, Bertrand Latour n'a pas été tendre avec le 2e de la L1.





"Marseille en Ligue des Champions l'an prochain ? Ce sera plus Lille cette année que le PSG. Il faudrait s'appuyer sur un bon mercato d'été. Mais depuis que Zubizarreta est là, il s'est plus planté qu'il n'a réussi. Même un mec comme Benedetto, il ne va pas marquer 25 buts dans la saison. Marseille n'a plus d'argent. Benedetto, ils ne le vendront pas ou alors pas cher. Il a 29 ans. Marseille doit rechercher des talents. Rongier est le seul avec une forte valeur marchande. Il faut que Marseille recrute des jeunes à revendre. Ce sont les limites du club au mercato."



Le journaliste pense que l'OM, s'il va en C1, va avoir les mêmes résultats que le LOSC, mais il conseille quand même de faire comme... Lille, qui a recruté beaucoup de jeunes joueurs pour faire son équipe qui est sorti de la Ligue des Champions cette saison avec un seul point. On n'est donc pas certains que ce soit absolument le modèle à suivre. On ajoutera que Florian Thauvin, Morgan Sanson, Maxime Lopez voire Bouna Sarr ont une certaine valeur marchande sur le marché, en plus de Valentin Rongier.