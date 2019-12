Mercato : l'OM était sur Giroud en 2017

L'Equipe fait cette révélation dans son édition du jour.





Selon le quotidien sportif, Olivier Giroud, qui ne joue pas à Chelsea, devrait changer d'air cet hiver, et un retour en France n'est pas à exclure. Lyon est envisagé comme une piste crédible, d'autant que, comme le rapporte L'Equipe, l'entraîneur, Rudi Garcia, apprécie le joueur de 33 ans, qu'il avait tenté de faire venir à Marseille à l'été 2017. A l'époque, le buteur des Bleus était à Arsenal, et sortait d'une saison satisfaisante (29 matchs de Premier League, 12 buts).



En lieu et place d'Olivier Giroud, l'OM avait recruté Valère Germain à l'AS Monaco, pour la somme de 8 millions d'euros, et, en fin de mercato, Kostas Mitroglou, pour 15 millions.