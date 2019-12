Trois Olympiens sous la menace d'une suspension

Lors des prochains matchs de Marseille, certains joueurs risquent de manquer une rencontre pour accumulation de cartons.





Il s'agit de Bouna Sarr, de Jordan Amavi et de Boubacar Kamara. Les trois défenseurs ont reçu deux avertissements lors des derniers matchs de la formation olympienne, et au 3e, ils manqueront une rencontre. Face à Rennes et Angers, en L1, ainsi qu'en Coupe de France, lors d'un éventuel 16e de finale, les trois joueurs devront se montrer prudent.