Thauvin est le meilleur dribbleur de la décennie en L1

Selon Opta, le Marseillais est le premier d'un classement des plus grands dribbleurs du championnat.





Florian Thauvin a en effet réussi 485 dribbles en L1 durant la période où il y a joué, de 2012 à 2019, sauf six mois en 2015 lors de son bref passage à Newcastle. C'est 68 de plus que le second, qui n'est pas cité. L'attaquant de 26 ans, qui se prépare à revenir sur les terrains après sa longue blessure à la cheville, a partagé l'information sur Twitter, avec beaucoup d'auto-dérision. Le joueur a en effet mis une vidéo de lui lorsqu'il marche sur le ballon et rate un dribble en 2016, au Parc des Princes, contre le PSG (0-0), avec la légende : "Ma plus belle virgule pour vous, c'est cadeau".