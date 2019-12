Payet n'ira pas à l'Euro selon Piquionne

L'ancien joueur de Lyon, Frédéric Piquionne, qui compte une sélection en Bleu, a donné son avis sur le cas du numéro 10 olympien sur RMC.





"Je ne suis pas bluffé par les six premiers mois de Payet. A chaque fois, on est obligé de le réprimander et de dire qu'il ne fait pas assez les efforts ou qu'il est en surpoids. On sait que c'est un joueur fantastique quand il le veut. C'est irrémédiable. Quand il a envie, c'est un fabuleux joueur. J'espère qu'il sera régulier toute la saison. L'OM a besoin de lui. Pour l'Euro 2020, je pense qu'il n'a aucune chance d'être dans le groupe. C'est trop compliqué. Deschamps a déjà son groupe. S'il avait dû le rappeler, il l'aurait déjà fait sur les précédents rassemblements quand il y avait des blessures."



En 15 matchs de L1, Dimitri Payet a marqué 6 fois, et délivré 3 passes décisives.