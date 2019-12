Mercato : une première offensive pour Sanson ?

Un club anglais serait passé à l'offensive pour Morgan Sanson (25 ans).





D'après les éléments relayés par Le 10 Sport, une formation d'outre-Manche a transmis une proposition aux dirigeants de l'OM, concernant le milieu de terrain. Il resterait donc à voir si les décideurs phocéens vont le laisser filer, malgré la 2de place au classement et les ambitions de qualification pour la Ligue des Champions, et si le joueur souhaite partir.



Le départ de Sanson constituerait un coup dur pour l'équipe d'André Villas-Boas. Il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 18 apparitions en Ligue 1, depuis l'été dernier.