Selon Riolo, Kamara doit jouer au milieu

Selon Daniel Riolo, sur RMC, le minot de 19 ans doit former le milieu de terrain de Marseille avec Morgan Sanson et Valentin Rongier.





"Le problème dans le milieu, c'est le troisième homme. Rongier et Sanson, c'est clair et net. Ils sont titulaires. C'est le troisième homme le problème de l'OM. La clé, c'est de convaincre Kamara, à condition que Villas-Boas le veuille, et qu'il veuille écarter Strootman. Si tu fais le milieu de terrain avec Kamara et les deux autres, tu finis la saison dans un fauteuil."



Le jeune joueur a disputé quelques matchs au milieu cette saison, à chaque fois pour des prestations très convaincantes.