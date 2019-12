Brescia : Balotelli fait une annonce sur son avenir

Mario Balotelli (29 ans) compte rester à Brescia jusqu'au terme de la saison.





Interrogé par Sky Italia, l'ancien joueur de l'OM s'est exprimé sur son futur : "Je veux rester à Brescia même si le président ne veut plus de moi, a lâché le fantasque attaquant. J'ai l'intention de rester. Je suis à la maison et j'ai besoin d'une année plus calme", a-t-il déclaré.



Pour rappel, son président et certains supporters ne l'ont pas vraiment soutenu après les cris racistes dont il a été victime à Vérone.