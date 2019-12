Riolo est confiant pour l'OM

Daniel Riolo pense que l'OM peut aborder la seconde partie de saison avec confiance.





"Pour que cet OM ne tienne pas l'objectif, il faut aussi considérer qu'il n'est pas seul, dans ce championnat. Et ça veut dire que les autres doivent être très bons. Et les autres ne sont pas bons, cette année, a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC. L'OM a une moyenne de points de champion, si le PSG n'existe pas, les autres sont loin. Non seulement il faut que l'OM dérape, mais que les autres soient capables d'en profiter. Ce qui n'est pas le cas. Quelle est l'équipe qui te semble aujourd'hui en mesure de le faire ? Le supporter rennais, tu crois qu'il est armé, dans sa tête ? Ils sont sur une bonne spirale eux aussi, on va dire que Rennes, ils sont confiants. Après, qui d'autre peut être sûr à 100 % de faire une seconde partie de saison que l'OM ne peut pas faire ? Au jeu des prévisions, ton anxiété, elle vaut largement celle des Rennais, ou celle des Lillois, ou celle des autres. Les autres ne sont pas meilleurs que toi. Le seul problème pour l'OM qui pourrait être galère, c'est deux blessés majeurs."



Pour rappel, l'OM est 2e avec 5 points d'avance sur Rennes, qui a un match en moins.