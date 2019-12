Mercato : départ ou prolongation pour Thauvin ?

Florian Thauvin (26 ans) est à moins de deux ans du terme de son contrat. Il devrait partir, l'été prochain. À moins que...





D'après L'Équipe, le milieu offensif a adopté une stratégie d'attente, alors que les dirigeants de l'OM n'ont pas non plus bougé. S'il ne prolonge pas, ces derniers devront absolument lui trouver un club, lors du mercato estival, sous peine de le voir partir gratuitement l'été suivant. Bien que la situation ne soit pas loin d'être critique (comme pour tout joueur entré dans ses deux dernières années de contrat), ils n'ont pour l'instant pas formulé d'offre de reconduction de son bail. Le quotidien pense que son dossier pourrait être débloqué par une éventuelle qualification pour la Ligue des Champions.



Blessé à la cheville, Thauvin, qui perçoit 420 000 euros par mois, n'a pour ainsi dire pas joué, cette saison. Six autres éléments dont le contrat se terminent en juin 2021 se trouvent dans la même situation : les dirigeants prennent décidément des risques...