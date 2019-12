Mercato : non, Pastore n'ira pas à l'OM

Javier Pastore (30 ans) a exclu l'idée de rejoindre les rangs de l'OM, lors d'un prochain mercato.





La presse italienne associe des noms invraisemblables au club phocéen. Ça a notamment été le cas de l'Argentin, lequel a démenti toute idée de rejoindre Marseille, au micro de Téléfoot : "On ne peut jamais rien savoir dans le foot, je ne ferme la porte à aucune équipe. Il y a beaucoup de clubs intéressants en France, comme Lyon, qui est un club symbolique. Marseille ? Non, Marseille, jamais !" a lancé l'ancien Parisien.



Depuis son arrivée à la Roma, lors de l'été 2018, Pastore a été blessé 6 fois, dont 5 fois au mollet. Il n'a pris part qu'à 8 matchs de Serie A, cette saison (pour 0 but et 1 passe décisive). On peine bien à imaginer ce qu'il pourrait apporter à l'OM.