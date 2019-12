Payet : "On est seulement à la moitié"

Dimitri Payet (32 ans) a fait un petit bilan sur la première partie de saison. Il refuse de s'enflammer et rappelle qu'il reste 19 matchs.





"Sur le plan personnel, c'est vrai que malgré mes quatre matchs de suspension, je suis plutôt satisfait de ma première partie de saison. Mais ça reste seulement une première partie de saison. Collectivement, il va falloir attaquer fort en janvier et en février pour continuer sur cette lancée. Au départ, on n'était pas parmi les favoris pour cette deuxième place, mais sur le terrain, on a montré qu'on est à notre place. Je le redis, on est seulement à la moitié, il faudra continuer", a déclaré le milieu offensif de l'OM face aux médias.



Payet a marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives en 15 matchs de Ligue 1, depuis l'été dernier. Il a joué son 201e match sous le maillot phocéen, face aux Crocodiles, pour 43 buts inscrits et 53 passes décisives : un total impressionnant.