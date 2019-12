National 2 : la réserve s'incline à nouveau

La réserve olympienne a perdu son face-à-face avec Hyères (0-1), samedi, à l'OM Campus.





Les Phocéens ont encaissé un but de Kohser, à la 23e minute, et ne sont pas arrivés à revenir. Isaac Lihadji, très exigeant pour son premier contrat professionnel, a joué tout le match et n'est pas parvenu à se montrer décisif.



Au classement, les hommes de Philippe Anziani pointent à la 13e place et se rapprochent de la zone dangereuse.