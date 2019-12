Amavi : "Les équipes vont nous attendre"

Jordan Amavi (25 ans) a confié son enthousiasme, après la nouvelle victoire obtenue par l'OM face à Nîmes (3-1).





"Nous avons bossé, nous sommes récompensés. Cela fait énormément plaisir d'être à cette deuxième place à la trêve. Maintenant, on va bien se reposer... En première période, les Nîmois ont essayé de nous sortir du match en restant par terre, en mettant des coups. On a su rester concentrés, nous sommes revenus pied au plancher en seconde période et nous avons accéléré. On joue avec le coeur et les tripes, ça fait toute la différence. Maintenant, il faut continuer. Les équipes vont nous attendre encore plus pour nous gratter des points", a déclaré le défenseur en zone mixte.