Villas-Boas : "Rennes sera un match très important"

André Villas-Boas a livré son analyse de la rencontre OM-Nîmes (3-1). Il refuse toujours de s'enflammer.





"C'était très important de gagner. Tout le monde était nerveux, moi aussi, et il fallait contenir notre impatience, a déclaré le Portugais en conférence de presse. Évidemment, le but nous donne un énorme boost de confiance, il a mis plus de calme dans notre jeu, après on savait qu'on gagnerait le match. On a pris un peu de marge sur nos poursuivants, mais Rennes sera un match très important. On a des rencontres très difficiles en deuxième partie de saison, en déplacements à Rennes, à Bordeaux, à Saint-Étienne, à Lyon, à Lille..."





"On va pouvoir se reposer un peu"

Le technicien phocéen a dressé un bilan de mi-saison et souligné le rôle des joueurs : "Je pense que le changement a été individuel, parce que la qualité est là. Chacun a changé de mentalité, c'est ce qui nous permet d'être 2es, parce que l'équipe est la même quasiment que celle qui a joué la finale de Ligue Europa (2018), et qui a fini cinquième l'an dernier. Maintenant la trêve arrive, et c'est bien, on va pouvoir se reposer un peu."



L'OM pointe donc à la 2e place du classement, à mi-parcours, et possède notamment 5 points d'avance sur Rennes, qui a un match en moins.