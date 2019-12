Son déclic, Payet... Radonjic commente sa bonne période

Nemanja Radonjic (23 ans) s'est exprimé sur les bonnes prestations qu'il a réalisées, ces dernières semaines. Il en est le premier étonné.





"J'ai peut-être eu besoin de plus de temps pour m'habituer au Championnat de France. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup joué l'an dernier, je suis souvent resté sur le banc. Voilà pourquoi j'espère continuer à jouer comme je le fais maintenant", a déclaré le milieu offensif de l'OM dans La Provence. Il ne s'y attendait apparemment pas : "Bien sûr que je suis surpris ! Ça n'arrive pas souvent d'être sur le banc et de marquer à chaque fois qu'on rentre en jeu. Après Brest, j'ai eu le déclic, j'ai gagné en confiance et je sais maintenant que je peux continuer à le faire, continuer à aider mon équipe en étant remplaçant. Mais j'espère aussi que je vais pouvoir jouer dès le début du match."





"J'adore jouer avec Payet"

Radonjic doit néanmoins faire face à une grosse concurrence : "Mon poste préféré, c'est à gauche. Mais Dimitri est l'un des meilleurs joueurs de l'OM, il a une carrière impressionnante derrière lui et je ne remets absolument pas cela en question. Pour le match à Metz, par exemple, au départ, le coach voulait que j'entre à droite, mais il a changé d'avis et il nous a fait inverser. Ça fait beaucoup de changements à gérer dans le match, mais que nous soyons à gauche ou à droite, j'adore jouer avec Dim' parce que je sais qu'il se passe forcément quelque chose quand il a la balle."