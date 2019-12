Le Tallec : "Radonjic est un petit génie"

Damien Le Tallec (29 ans), qui a évolué avec Nemanja Radonjic (23 ans) à l'Etoile Rouge de Belgrade, s'est exprimé sur sa progression.





"Ici, c'est un autre monde que la Serbie, ou c'était un phénomène qui se baladait. Là où ses accélérations passaient tout le temps là-bas, c'est plus compliqué en Ligue 1. Mais, c'est un petit génie, et il est en train de montrer ce qu'il sait faire", a déclaré le Montpelliérain dans les colonnes du Parisien.





"Il ne se défonce pas à l'entraînement"

Il pense que le Serbe pourrait travailler un peu plus : "C'est un super mec, mais il sait qu'il a beaucoup de talent, et il ne se défonce pas à l'entraînement. Son moment, c'est quand on lui transmet le ballon et qu'il est en confiance. Quand on le voit tenter certains trucs, on peut se dire qu'il est fou. Mais quand ça passe..."



L'histoire a montré que le talent S'il veut franchir un palier et s'imposer durablement, Radonjic devra vraisemblablement mettre le bleu de chauffe entre les matchs.