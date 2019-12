Rongoni répond aux critiques

Paolo Rongoni s'est exprimé sur les critiques dont il a été l'objet, suite aux blessures de Memphis Depay (25 ans) et Jeff Reine-Adélaïde (21 ans).





L'ancien préparateur physique de l'OM a fait face à de multiples blessures, à son arrivée à Lyon, dont celles, très importantes, de Depay et Reine-Adélaïde. Il ne pense pas que son travail soit en cause : "Ce type de blessure, c'est multifactoriel. Si les critiques sont injustes ? Le métier veut ça. Je suis la nouvelle tête, ça tombe sur moi, je comprends. J'aurais aimé qu'on parle de moi parce qu'on gagne quelque chose (rires). Bien sûr que deux croisés, cela me perturbe, que je me pose des questions, mais cela ne veut pas dire que je me sens responsable ou que je dois tout remettre en cause. Depuis 1998 que je suis préparateur physique, un seul autre joueur s'est fait les croisés avec moi", a-t-il indiqué dans les colonnes de L'Équipe. Rudi Garcia estime quant à lui que c'est "un des meilleurs préparateurs physiques d'Europe".



Le quotidien précise que l'Italien a laissé un souvenir mitigé, à Marseille, où son travail en salle a parfois été jugé "excessif", avec les blessés notamment. Plusieurs joueurs, dont Florian Thauvin, Jordan Amavi ou Adil Rami, se sont plaints des charges de travail, rappelle le journal.