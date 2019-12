Blaquart : "Villas-Boas ? On ne peut être qu'admiratif"

Bernard Blaquart s'est exprimé sur le travail réalisé par André Villas-Boas, à l'OM.





"À quelques éléments près, il dispose de l'effectif qui était déjà en place lors du précédent exercice et les résultats obtenus sont bien meilleurs", a indiqué le technicien nîmois, lors d'un entretien accordé à La Provence. Et d'ajouter : "Son équipe a incontestablement élevé son niveau depuis le début de saison. On ne peut qu'être admiratif."



Les Nîmois, qui n'ont plus gagné depuis 11 matchs, auront certainement à coeur de briser la bonne dynamique phocéenne, ce soir, sur la pelouse du Stade Orange Vélodrome.