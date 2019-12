OM-Nîmes : McCourt de retour au Vélodrome

Frank McCourt assistera au match OM-Nîmes (19e journée de Ligue 1), ce soir, au stade Orange Vélodrome.





Selon les informations rapportées par La Provence, le propriétaire américain du club phocéen prendra place dans l'enceinte du boulevard Michelet, ce samedi. Il n'était plus apparu au Vélodrome depuis le début de la saison et, comme Jacques-Henri Eyraud, il ne communique plus depuis quasiment un an. Il avait pourtant fait de grandes annonces, en début de projet.



En ce qui concerne les VIP, Benoît Paire, Ari Vatanen et Franky Zapata seront notamment présents. Pour rappel, 57 000 spectateurs sont attendus pour la réception des Nîmois.