OM-Nîmes : les compos probables

Voici la composition des équipes qui pourraient démarrer le match OM-Nîmes (19e journée de Ligue 1).





La compo possible olympienne : Mandanda (c) - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Sarr, Germain, Payet.

Les remplaçants possibles (à choisir parmi) : Pelé, Ngapan, Perrin, Lopez, Khaoui, Benedetto, Chabrolle, Radonjic, Aké.



La compo possible nîmoise : Bernardoni - Alakouch, Briançon, Martinez, Miguel - Ripart, Sarr, T. Valls, Philippoteaux - Duljevic, Ferhat.

Les remplaçants possibles : Dias, Paquiez, Landre, Valério, Buades, Stojanovski, Denkey.