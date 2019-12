Maoulida : "L'OM, c'était un rêve éveillé"

Toifilou Maoulida n'a rien oublié de son passage à l'OM. Actuellement entraîneur des U16 de Nîmes, il est longuement revenu sur ses années olympiennes.





"En tant que joueur, ce furent mes plus belles années. Elles ont été différentes de celles vécues dans les autres clubs. À Bastia, par exemple, j'ai participé à une montée en Ligue 1 et c'était encore autre chose en termes d'émotions. À l'OM, j'ai passé mes plus belles saisons de footballeur, a-t-il déclaré lors d'un entretien donné à La Provence. C'est dans ce club que j'ai connu le plus haut niveau, car j'ai joué avec un champion du monde comme Fabien Barthez et d'autres grands joueurs comme Franck Ribéry, Samir Nasri, Mamadou Niang, Djibril Cissé ou encore Mickaël Pagis. On avait une équipe hyperoffensive. Jean Fernandez avait osé aligner trois attaquants : Niang, Pagis et moi avec un milieu de terrain composé de Ribéry et de Nasri, avec le seul Cana à la récupération ! Ce fut vraiment le summum de ma carrière. J'ai été vice-champion de France derrière Lyon et disputé deux finales de coupe de France."





"Ce club restera forcément dans mon coeur"

"De plus, en tant que Marseillais, c'était spécial. Enfant, quand je jouais à Montre-don-Bonneveine, juste derrière le Prado, je prenais le métro et je passais toujours devant le Vélodrome pour aller à l'entraînement. Mon rêve, qui est celui de tout jeune footballeur marseillais, c'était de porter les couleurs de l'OM et de jouer dans ce stade avec ce maillot. Je disais, alors, à mon ami, Hamidou Coulibaly, qui était de Frais Vallon : "Un jour, j'espère qu'on jouera au Vélodrome devant nos familles et tous nos amis." J'ai eu la chance de réaliser ce rêve et je peux vous dire que pour mon premier match avec l'OM au Vel', ce fut un rêve éveillé, d'autant plus que j'avais marqué. Ce club restera forcément dans mon coeur. Ma famille vit encore à Marseille. Mes amis aussi. Ça, on ne peut pas me l'enlever", a-t-il ajouté.



Pour rappel, Maoulida a défendu le maillot de l'OM en 2006 et 2007. Il a inscrit 21 buts en 69 apparitions et laisse un très bon souvenir à de nombreux supporters.