Mandanda voudrait que Lihadji décide "rapidement"

Steve Mandanda (34 ans) a brièvement évoqué la situation d'Isaac Lihadji (17 ans), lequel paraît avoir d'autres projets que celui de signer à l'OM.





"Lihadji, c'est un sujet délicat. Je ne peux pas trop me mêler, même si je suis un ancien. Après c'est à lui et son entourage de prendre la décision. On peut le conseiller, c'est quelque chose de personnel. Mais la décision finale lui appartient ainsi qu'à sa famille. On aimerait que sa décision intervienne rapidement, car on sait ce qu'il peut nous apporter", a déclaré le capitaine phocéen face aux médias.



Lihadji a fait 2 petites apparitions en Ligue 1, cette saison. Il n'a plus été appelé en équipe première, ces dernières semaines.