Mercato : l'OM penserait à Rabiot

L'OM pourrait transmettre une offre pour recruter Adrien Rabiot (24 ans).





Selon les éléments relayés par la rédaction de TuttoJuve.com, le club phocéen réfléchit à faire une proposition pour faire venir l'ancien joueur du PSG. Il pourrait mettre 10 millions d'euros, ainsi qu'une rémunération à la hauteur de ce qu'il perçoit en Italie, pour convaincre la Juventus de le lâcher. Le média italien doute néanmoins que les décideurs de la Vieille Dame lui accordent un bon de sortie, en raison de ses récents progrès.



Info, intox ou confusion ? Lyon aurait ouvert le dossier du natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) et certains journalistes étrangers mélangent parfois les noms des deux clubs. On sait aussi que Rabiot était fan de l'OM, plus jeune, et sa signature à Marseille serait un beau pied de nez aux supporters et dirigeants parisiens.