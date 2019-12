Dhorasoo : "J'adore ce que fait Villas-Boas"

Vikash Dhorasoo aime beaucoup la méthode de l'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas.





"Ce que j'ai aimé c'est sa communication. Il parle très bien français, puis il n'en a pas fait de trop pour nous séduire, pour séduire ses joueurs, a déclaré le consultant sur Yahoo Sport. Il est très sincère, très honnête. D'ailleurs je ne comprenais pas pourquoi il était si honnête. On s'est posé la question de savoir s'il avait envie de partir, s'il était seulement de passage à l'OM. Finalement, cela se transforme en succès. Personnellement j'aimerais bien aujourd'hui que le club annonce, peut-être avec quelques joueurs qui arriveraient en janvier, l'envie d'aller titiller un peu le PSG. J'adore ce qu'il fait, c'est vraiment une belle réussite."



Si l'OM s'est bien repris après la claque subie contre le PSG, il ne s'agit surtout pas de s'enflammer. Et on ne doute pas que ces consultants qui louent le travail d'AVB, ce mois de décembre, le descendront en flammes en cas de mauvaise série.