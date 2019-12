Villas-Boas : "Radonjic fait tout pour mériter une opportunité"

André Villas-Boas explique pourquoi il n'a pas encore remis Nemanja Radonjic (23 ans) comme titulaire.





"Radonjic fait tout pour mériter une opportunité. J'ai eu plusieurs conversations avec lui, on est d'accord tous les deux, en ce moment, il se trouve qu'on a un "supersub" qui se trouve bien et a un vrai état d'esprit, il faut profiter de ça aussi... On en a encore parlé cette semaine. Il est beaucoup plus productif à gauche qu'à droite. Si je le relance en titulaire, je ne veux pas qu'il rate cette opportunité à cause des attentes placées en lui et ses performances", a déclaré l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.



Radonjic a joué 14 matchs de Ligue 1, cette saison, dont 3 comme titulaire. Il a marqué 4 buts.