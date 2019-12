Daniel Riolo regrette que l'OM n'ait pas enfoncé Lyon, le week-end dernier.





"Je ne suis pas inquiet pour le match face à Nîmes parce qu'il y a eu l'alerte face à Metz ! Ils n'auront plus ce complexe de supériorité qu'ils ont pu avoir. Là tu peux être sûr qu'il va y avoir une mobilisation à l'OM et que Nîmes va se faire cartonner. Mais ça m'embête que quand tu as 6 points à prendre tu n'en prennes que 4. C'est dommage. Je ne pense pas que ce soit préjudiciable. Lyon est en perdition tu pouvais leur mettre encore 3 points en plus dans la tronche. C'est dommage !" a lâché le journaliste au micro de RMC.



Pour rappel, l'OM compte 10 points d'avance sur Lyon, au classement de Ligue 1.