Courbis : "Des conneries on en fait tous, mais Strootman..."

Rolland Courbis pense que l'OM doit se séparer de Kevin Strootman (29 ans), cet hiver.





"S'il y a belle offre, compte tenu de la durée de son contrat, de son âge, de ses problèmes physiques, il n'y a même pas à réfléchir. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est de faire une bonne négociation et de récupérer un joueur qui peut jouer à ce poste-là", a déclaré le consultant sur les ondes de RMC. Et de poursuivre : "Je ne réfléchis même pas à le vendre s'il y a une offre à zéro euro. Déjà tu économises le salaire et les charges. C'est déjà énorme ! Si en plus tu me dis qu'il y a un montant de transfert avoisinant les huit millions d'euros, compte tenu de son âge. Celle-là à chaque fois que j'y réfléchis, des conneries on en fait tous, mais il fallait la faire. Cinq ans de contrat."



Pour rappel, l'OM avait dépensé 25 millions d'euros pour le faire venir, lors de l'été 2018, sur la demande de Rudi Garcia.