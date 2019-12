Mandanda vite rassuré par rapport à sa blessure

Steve Mandanda (34 ans) a vite compris que sa blessure à la cheville n'était pas trop grave.





"J'ai eu peur oui forcément. Je ne suis pas habitué à ce genre de blessures. On se pose quelques questions. Assez rapidement j'ai compris que ce n'était pas trop grave, car j'arrivais à poser le pied par terre, et je pouvais réaliser des gestes que je n'aurais pas pu faire s'il y avait eu fracture", a déclaré le gardien de but de l'OM face aux médias.